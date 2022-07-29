Засудженому довічно російському солдату Шишимаріну змінили вирок, – ЗМІ

Засуджений в Україні воєнний злочинець отримав шанс бути обміняним і повернутись додому

Першому засудженому за воєнні злочини росіянину, сержанту 4-ої гвардійської Кантемирівської танкової дивізії Вадиму Шишимаріну змінили вирок. Замість довічного ув’язнення він рішенням суддівської колегії отримав 15 років тюрми.

Як повідомляє видання "Ґрати", яке висвітлює зокрема судові процеси над російськими воєнними злочинцями, таке рішення прийняла колегія суддів Київського апеляційного суду, яку очолював Олександр Кияшко.

Таким чином Шишимарін отримав змогу бути обміняним і повернутись до росії. Як раніше коментував хід процесу адвокат Ілля Новіков, довічний вирок означав, що росіянин втрачав будь-які шансі на обмін, адже людину з таким вироком за законами України помилувати і одразу відпустити президент не має права. Згідно зі ст. 87 Кримінального кодексу України, засудженому довічно за президентським рішенням можна лише замінити вирок на як мінімум 25-річний тюремний строк. Просити про таке помилування можна лише після відбуття 20 років ув’язнення. Таким чином, якби Шишимарін програв апеляцію, шлях до обмінного фонду для нього був би закритий.

Як повідомляв "Телеграф", вирок Шишимаріну Солом’янський райсуд Києва виніс 23 травня. Його було засуджено за вбивство беззбройного цивільного на Сумщині. Шишимарін свою провину в суді визнав і попросив пробачення у вдови убитого ним Олександра Шеліпова Катерини. Адвокати одразу оголосили, що подаватимуть апеляцію.