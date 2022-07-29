У ЗСУ повідомили, що Корбан не керує обороною Дніпропетровщини, - ЗМІ

Політик взагалі не є військовослужбовцем, заявляють у ТрО

Геннадій Корбан не є керівником об’єднаного штабу територіальної оборони Дніпропетровщини. Політик не проходить службу у Збройних сил України та не обіймає жодних керівних посад у війську.

Про це йдеться у відповіді керівника Регіонального управління Сил територіальної оборони "Схід" полковника Валерія Курача на запит директора телерадіокомпанії "Регіон" Миколи Павленка, повідомляє Телеканал D1.

"Під час відбиття збройної агресії Російської Федерації, в Дніпропетровській області створений об’єднаний штаб територіальної оборони на основі штабу Регіонального управління Сил ТрО "Схід" Збройних Сил України, до складу якого входять визначені посадові особи від Збройних Сил України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Служби безпеки України та інших складових сил безпеки та сил оборони, — йдеться у документі. — Пан Корбан Г.О. (1970 р.н.) до лав Збройних Сил України не призивався та на керівні посади в Збройних Силах України не призначався".

У ЗСУ радять звертатися до Дніпропетровської обласної військової адміністрації та Дніпровської міської ради у разі виникнення інших питань стосовно Геннадія Корбана.

Зазначимо, напередодні міський голова Дніпра Борис Філатов оприлюднив відкритого листа до президента України Володимира Зеленського на захист Геннадія Корбана. У зверненні стверджується нібито ексзаступник голови Дніпропетровської ОДА є "керівником Штабу Територіальної Оборони Дніпра", що, як з’ясувалося, не відповідає дійсності. Також автори листа наголошують, що "внесок Геннадія Корбана у справу захисту України … вагомий та беззаперечний".

Під зверненням підписалися 123 особи: десятки мерів українських міст (включно з Віталієм Кличком), лідерів громадської думки, волонтерів, правозахисників, спортсменів і підприємців.

Нагадаємо, 22 липня Геннадія Корбана не пустили до України. За даними ЗМІ, прикордонники забрали у політика паспорт, коли той намагався в’їхати в Україну з Польщі. Мотивували це указом президента про позбавлення Корбана українського громадянства.

Днем раніше у пресі з’явилась копія указу Володимира Зеленського про анулювання громадянства низки осіб (зокрема — Геннадія Корбана, Ігоря Коломойського, Вадима Рабіновича), які, окрім українського, мають іноземні паспорти.