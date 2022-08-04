У Зеленського спростували обстріл Донецька: "Нашими цілями є три речі"

Збори цивільних для будь-яких цілей не цікавлять українських захисників

В окупованому Донецьку сьогодні проходять похорони ліквідованої напередодні терористки, перебіжчиці на бік ворога та "полковника" "армії" "ДНР" Ольги Качури на прізвисько Корса. Пропагандистські "ЗМІ" росії повідомляють про обстріл міського драмтеатру, де відбувається церемонія прощання, звинувачуючи у цьому Збройні Сили України. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відкинув ці звинувачення.

Як заявив він у коментарі для програми Breakfast show на Youtube-каналі російського журналіста Олександра Плющева, українські військові мають лише три типи цілей, і до них не входять цивільні об’єкти і заходи в Донецьку. "Нам необхідно руйнувати три речі: паливні склади, склади з артилерійськими снарядами та оперативно-тактичні штаби. Ми воюємо креативно та ефективно, демонстративні удари нам не потрібні, вони не вирішують жодних задач", — сказав Подоляк.

Він поклав провину за сьогоднішній обстріл Донецька на росіян. За словами Подоляка, подібні атаки потрібні для того, щоб виставити "укронацистів" звірами та мотивувати прихильників росії мобілізуватися, щоб і надалі вбивати українців. "Це все проста, примітивна тактика, і ви до неї так само і ставтеся", — сказав радник голови ОП.

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Як повідомляв "Телеграф", ЗСУ після ураження в Донецьку своїх цілей регулярно звітують про це публічно. Так було, наприклад, із нафтобазою у Будьонівському районі міста наприкінці липня.