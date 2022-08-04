Користувачі соцмереж вважають, що з вандалом обійшлись занадто м’яко

Нашуміла історія про мешканця Кривого Рогу, який демонстративно здер ножем наклейку з тризубом у маршрутці, отримала продовження. Місцеві мешканці, як і обіцяли, знайшли вандала.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, чоловік виявився мешканцем мікрорайону Зарічний. Його запросили на виховну бесіду в офіс громадської організації "Вікінг", де працюють волонтери. Бесіду описують, як ввічливу. Вандалу пояснили, що мають означати для справжнього українця державні символи і подарували синьо-жовтий прапорець, з яким і сфотографували на пам'ять.

Попри те, що такими ввічливістю та цивілізованим підходом можна пишатись, у соцмережах не всі залишились задоволеними подібною розв’язкою. Головне запитання, яке задають у коментарях під відповідними постами – чому вціліло обличчя вандала. Також його пропонують відправити до росії, яку він вочевидь так любить, або на передову. Втім, остання пропозиція виявилась дискусійною, адже насправді захищати Україну від російських окупантів – це честь, а не покарання.

Також не оцінили користувачі незадоволений вираз обличчя перевихованого. Деякі навіть пропонували повторити з ним проведену бесіду.

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Як повідомляв "Телеграф" значно менш ввічливою виявилась виховна робота, яку провела кримчанка зі своїм чоловіком за те, що він підтримує війну в Україні. Знаряддями перевиховання стали пательня, смітник та лопата.