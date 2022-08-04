Пользователи соцсетей считают, что с вандалом обошлись слишком мягко

Нашумевшая история о жителе Кривого Рога, который демонстративно содрал ножом наклейку с тризубом в маршрутке, получила продолжение. Местные жители, как и обещали, обнаружили вандала.

Как сообщают местные телеграм-каналы, мужчина оказался жителем микрорайона Заречный. Он был приглашен на воспитательную беседу в офис общественной организации "Викинг", где работают волонтеры. Беседу описывают как вежливую. Вандалу объяснили, что должны означать для настоящего украинца государственные символы и подарили сине-желтый флажок, с которым и сфотографировали на память.

Несмотря на то, что такими вежливостью и цивилизованным подходом можно гордиться, в соцсетях не все остались довольны подобной развязкой. Главный вопрос, который задают в комментариях под соответствующими постами – почему уцелело лицо вандала. Также его предлагают отправить в россию, которую он явно так любит, или на передовую. Впрочем, последнее предложение оказалось дискуссионным, ведь действительно защищать Украину от российских оккупантов – это честь, а не наказание.

Также не оценили пользователи недовольное выражение лица перевоспитанного. Некоторые даже предлагали повторить с ним проведённую беседу.

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Как сообщал "Телеграф", значительно менее вежливой оказалась воспитательная работа, которую провела крымчанка со своим мужем за то, что он поддерживает войну в Украине. Орудиями перевоспитания стали сковорода, мусорник и лопата.