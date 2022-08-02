В Кривом Роге мужчина публично надругался над Гербом — украинцы в бешенстве (видео)

В сети пишут, что личность нелюбителя Украины уже установлена

Очередной скандал случился в Кривом Роге, — там мужчина в общественном транспорте пытался содрать проукраинскую наклейку.

Один из пассажиров снял это на видео и пытался поговорить с ним, однако нарвался на ругань. Видео опубликовал журналист и волонтер Андрей Боечко на своей странице в Facebook. Ситуация вызвала очень негативную реакцию со стороны украинцев.

На ролике запечатлено, как мужчина ножом соскабливал наклейку в сине-желтых цветах с Гербом Украины. Пассажир с сидения позади него увидел это и решил снять видео, и в ходе съемки поговорить с ним.

"Уважаемый, тебе чем-то мешает наклейка?", — спросил автор видео.

"Ты хочешь со мной поговорить?!", — несколько раз кряду довольно агрессивно отвечал на все следующие вопросы противник наклеек, после чего они обменялись взаимными ругательствами, и продолжили путь.

Стоит заметить, что украинцы не оценили таких антиукраинских настроений в Кривом Роге, который уже шестой месяц живет в близости с оккупированными территориями под постоянной угрозой наступления.

Многие стали ругаться и даже призывать к физической расправе. Другие тем временем утверждают, что адрес и имя мужчины уже установлены.

"В рассею таких чмошников!", "Тварь сепарская", "Вывезти к границе и пусть чешет в русский мир", "Лицо есть, местные узнают", "А что ему? Завтра извинится и все", "На разбор завалов впереди саперов", — среди прочего, написали в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Кривом Роге уже был связанный с войной скандал, — одного из местных мажоров остановили на блокпосту для проверки, и тот стал заявлять, что украинские защитники — пушечное мясо, и его война не касается.

Впрочем, скоро парень извинился, предстал перед судом, а после выписывания большого штрафа решил продать свою машину.