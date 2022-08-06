Журналісти знайшли окупанта, котрий кастрував українського військовополоненого: деталі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 303
Окупант усе заперечував, але потім заплутався у свідченнях
Журналісти провели розслідування та змогли впізнати особу російського окупанта, який катував і кастрував українського військовополоненого.
За даними Bellingcat і видання The Insider, військового злочинця звуть Очур-Суге Монгуш. Тувинець 1993 року народження є бойовиком батальйону "Ахмат", а тортури проводились на території санаторію "Привілля" на окупованій частині Луганської області.
Розслідувачам вдалося поговорити з окупантом, і хоча він ретельно заперечував свою участь у страті українського військовополоненого, але пізніше заплутався у свідченнях та видав себе.
Зокрема, він підтвердив, що потрапив на одне з відео з окупованого Сєвєродонецька і підтвердив, що тортури проводилися на території "Привілля".
Нагадаємо, 28 липня у російських телеграм-каналах з’явилися кадри знущань з одного із полонених українських військових. Двоє окупантів спочатку побили його, а потім кастрували ножем. Пізніше з’явилося ще одне відео, на якому, ймовірно, ті ж люди стріляють у голову чоловікові в українській військовій формі після тортур.
Відео викликало бурхливу реакцію не лише в Україні, а й за її межами. Крім того, радник голови МВС України Антон Геращенко повідомляв, що особу злочинця було встановлено протягом кількох годин, проте озвучене ним ім’я відрізняється від того, яке озвучили розслідувачі.