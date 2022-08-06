Журналисты нашли оккупанта, кастрировавшего украинского военнопленного: детали

Оккупант все отрицал, но потом запутался в показаниях

Журналисты провели расследование и смогли опознать личность российского оккупанта, который пытал и кастрировал украинского военнопленного.

По данным Bellingcat и издания The Insider, военного преступника зовут Очур-Суге Монгуш. Тувинец 1993 года рождения является боевиком батальона "Ахмат", а пытки проводились на территории санатория "Приволье" на оккупированной части Луганской области.

Расследователям удалось поговорить с оккупантом, и хотя он усердно отрицал свое участие в казни украинского военнопленного, но позже запутался в показаниях и выдал себя.

В частности он подтвердил, что попал на одно из видео из оккупированного Северодонецка и подтвердил, что пытки проводились на территории "Приволья".

Напомним, 28 июля в российских телеграм-каналах появились кадры издевательств над одним из пленных украинских военных. Двое оккупантов сначала избили его, а затем кастрировали ножом. Позже появилось еще одно видео, на котором предположительно те же люди стреляют в голову мужчине в украинской военной форме после пыток.

Видео вызвало бурную реакцию не только в Украине, но и за ее пределами. Кроме того советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщал, что личность преступника была установлена в течение нескольких часов, однако озвученное им имя отличается от того, которое озвучили расследователи.