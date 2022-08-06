Нардепам анулювали дипломатичні паспорти: "Телеграф" дізнався, хто та за що вирішив їх так покарати

Нардепи все ще можуть залишити країну за звичайним паспортом

Міністерство закордонних справ України анулювало дипломатичні паспорти 225 народним депутатам. Відповідний список, в якому і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, і голова партії Олена Шуляк, і представники інших політичних сил, був опублікований в декількох телеграм каналах. За словами джерел "Телеграфа" у парламенті та в Офісі президента, це було зроблено по ініціативі президента Володимира Зеленського.

"Список, який є в мережі дійсно правдивий. Паспорти анулювали через порушення режиму їх використання. Задля покарання. Тому що деякі депутати використовували ці паспорти не за призначенням. Деякі, приміром, таким чином просто хотіли швидше проходити кордон",- пояснює співрозмовник в парламенті.

Але народні депутати зможуть їх відновити після першого ж оформленого відрядження.

"Крім того, нардепи зможуть виїжджати по синьому громадянському паспорту, що вони і роблять",- каже джерело.

Ще навесні міністр закордонних справ Дмитро Кулєба просив голову парламенту проінформувати депутатів про необхідність здачі дипломатичні паспорти протягом десяти днів після відрядження.