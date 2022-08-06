Нардепам аннулировали дипломатические паспорта: "Телеграф" узнал, кто и за что решил их так наказать
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Нардепы все еще могут покинуть страну по обычному паспорту
Министерство иностранных дел Украины аннулировало дипломатические паспорта 225 народным депутатам. Соответствующий список, в котором и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, и глава партии Елена Шуляк, и представители других политических сил, был опубликован в нескольких телеграммах каналах. По словам источников Телеграфа в парламенте и в Офисе президента, это было сделано по инициативе президента Владимира Зеленского.
"Список, который есть в сети, действительно правдив. Паспорта аннулировали из-за нарушения режима их использования. Для наказания. Потому что некоторые депутаты использовали эти паспорта не по назначению. Некоторые, например, таким образом просто хотели быстрее проходить границу", — объясняет собеседник в парламенте.
Но народные депутаты смогут их восстановить после первой же оформленной командировки.
"Кроме того, нардепы смогут выезжать по синему гражданскому паспорту, что они и делают", — говорит источник.
Еще весной министр иностранных дел Дмитрий Кулеба просил главу парламента проинформировать депутатов о необходимости сдачи дипломатических паспортов в течение десяти дней после командировки.