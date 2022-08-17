Резніков оцінив можливість замороження війни в Україні і розповів, що буде вважатись перемогою

Замороження міністр назвав неможливим, допустивши хіба що "охолодження" на фронті

Про те, що Україна виступає проти заморожування війни з росією, у керівництві держави говорять уже давно. Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив цей намір, назвавши такий сценарій неможливим.

Про це Резніков заявив в інтерв’ю "Голосу Америки". "Я не думаю, що можливий варіант заморожування. Можливий варіант пониження активності, залежно від того, який сезон", — сказав міністр. Він також спрогнозував можливе пониження інтенсивності бойових дій. "Сучасна війна – це війна ресурсів. Ресурси, звісно, виснажуються з обох сторін. І, відповідно, кожна сторона потребує часу на відновлення", — пояснив очільник оборонного відомства.

Щодо стану ворожої російської армії, Резніков наголосив, що вона, за різними даними, втратила щонайменше третину свого бойового потенціалу, з яким прийшла на українську землю в лютому, і вже не може називатись "другою армією світу". Міністр назвав 30% обсягом втрат серед елітного корпусу російської армії (десант, морпіхи, спецназ).

За даними Резнікова, значна частина цих втрат припадає на офіцерський та сержантський склад, середній вік яких складає приблизно 35 років. Тобто це найбільш досвідчені і боєздатні фахівці, на підготовку яких було витрачено близько 15 років. Про значні втрати серед високопрофесійних пілотів говорить і кількість збитих російських літаків та вертольотів, зазначив міністр.

"Тому, скажімо, охолодження ситуації з погляду бойових зіткнень можливе. "Замороження" того, що люди хочуть називати "конфліктом", я не бачу, бо це не є конфлікт. Це – війна. Війна на виживання. І ми будемо захищати себе, щоб вижити", – підсумував Резніков.

Він також описав сценарій того, що Київ вважатиме за перемогу у цій війні. "Загальний український план – це повна деокупація окупованих територій російською федерацією і виходи на кордони, які міжнародно визнані станом на 1991 рік. Не 2014, не 2015, не 24 лютого 2022. Кінцева історія – це перемога України і відновлення себе в кордонах станом на 1991 рік", — сказав голова Міноборони.

Як повідомляв "Телеграф", у Офісі президента теж наголошують, що не підуть на жодні компроміси у питаннях територіальної цілісності України.