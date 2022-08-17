Резников оценил возможность заморозки войны в Украине и рассказал, что будет считаться победой

Замораживание министр назвал невозможным, допустив разве что "охлаждение" на фронте

О том, что Украина выступает против замораживания войны с россией, в руководстве государства говорят уже давно. Министр обороны Алексей Резников подтвердил это намерение, назвав такой сценарий невозможным.

Об этом Резников заявил в интервью "Голосу Америки". "Я не думаю, что возможен вариант замораживания. Возможен вариант понижения активности в зависимости от того, какой сезон", — сказал министр. Он также спрогнозировал возможное понижение интенсивности боевых действий. "Современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются с обеих сторон. И, соответственно, каждая сторона требует времени на восстановление", — пояснил глава оборонного ведомства.

Относительно состояния вражеской российской армии Резников подчеркнул, что она, по разным данным, потеряла по меньшей мере треть своего боевого потенциала, с которым пришла на украинскую землю в феврале, и уже не может называться "второй армией мира". Министр назвал 30% объемом потерь среди элитного корпуса российской армии (десант, морпехи, спецназ).

По данным Резникова, значительная часть этих потерь приходится на офицерский и сержантский состав, средний возраст которых составляет около 35 лет. То есть, это наиболее опытные и боеспособные специалисты, на подготовку которых было потрачено около 15 лет. О значительных потерях среди высокопрофессиональных пилотов говорит и количество сбитых российских самолетов и вертолетов, отметил министр.

"Поэтому, скажем, охлаждение ситуации с точки зрения боевых столкновений возможно. "Заморозка" того, что люди хотят называть "конфликтом", я не вижу, потому что это не конфликт. Это – война. Война на выживание. И мы будем защищать себя, чтобы выжить", – подытожил Резников.

Он также описал сценарий того, что Киев сочтет победой в этой войне. "Общий украинский план – это полная деоккупация оккупированных территорий российской федерацией и выходы на границы, которые международно признаны по состоянию на 1991 год. Не 2014, не 2015, не 24 февраля 2022 года. Конечная история — это победа Украины и восстановление себя в границах по состоянияю на 1991 год", — сказал глава Минобороны.

Как сообщал "Телеграф", в Офисе президента также подчеркивают, что не пойдут ни на какие компромиссы в вопросах территориальной целостности Украины.