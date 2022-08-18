У Кабміні зробили важливу заяву про паливну кризу

Заступник міністра економіки Денис Кудін розповів, чого очікувати українцям на паливному ринку.

Україна успішно подолала паливну кризу, яка почалася навесні після масованих ударів російських окупантів по нафтопереробних заводах та нафтобазах. Дефіцит, що почався внаслідок цього, успішно подоланий.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник міністра економіки Денис Кудін. Чиновник наголосив, що наслідки кризи загалом подолано.

"Сьогодні можна впевнено говорити, що ту тимчасову ситуацію з дефіцитом пального, яку ми мали на початку літа, сьогодні подолано. У країні достатня кількість бензину та дизеля", — заявив він.

Більше того, Денис Кудін зазначив, що завдяки достатній пропозиції пального на ринку ціни йдуть вниз. Також у цей процес робить свій внесок і зниження цін на нафту у світі. Так, нафта марки Брент коштує трохи більше 92 доларів США за барель проти майже 140 у березні.

Також заступник міністра наголосив, що заплановане повернення акцизів на пальне ніяк не вплине на ціну останнього.

"Ми не очікуємо підвищення цін на пальне через цю ініціативу", — сказав він.

У вівторок, 16 серпня, Верховна Рада не підтримала запропонований Кабміном законопроект, який пропонував встановити акциз на всі види палива у розмірі 100 євро за тонну. Документ при спробі включити його до порядку денного так і не набрав необхідних 226 голосів, тому найближчим часом його явно не приймуть.