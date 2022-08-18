В Кабмине сделали важное заявление о топливном кризисе

Замминистра экономики Денис Кудин рассказал что ожидать украинцам на топливном рынке

Украина успешно преодолела топливный кризис, начавшийся весной после массированных ударов российских оккупантов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. Начавшийся вследствие этого дефицит успешно преодолен.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил замминистра экономики Денис Кудин. Чиновник подчеркнул, что его последствия в целом преодолены.

"Сегодня можно уверенно говорить, что та временная ситуация с дефицитом горючего, которую мы имели в начале лета, сегодня преодолена. В стране достаточное количество бензина и дизеля", — заявил он.

Более того, Денис Кудин отметил, что благодаря достаточному предложению горючего на рынке, цены идут вниз. Также в этот процесс вносит свой вклад и снижение цен на нефть в мире. Так, нефть марки Брент стоит чуть более 92 долларов США за баррель против почти 140 в марте.

Также замминистра подчеркнул, что запланированный возврат акцизов на топливо никак не повлияет на цену последнего.

"Мы не ожидаем повышения цен на горючее из-за этой инициативы", — сказал он.

Во вторник, 16 августа, Верховная Рада не поддержала предложенный Кабмином законопроект, предлагавший установить акциз на все виды топлива в размере 100 евро за тонну. Документ при попытке включить его в повестку дня так и не набрал необходимых 226 голосов, так что в ближайшее время его явно не примут.