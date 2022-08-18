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В Кабмине сделали важное заявление о топливном кризисе

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Никита Синицин Никита Синицин
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В Кабмине заявили что топливный кризис завершился
В Кабмине заявили что топливный кризис завершился

Замминистра экономики Денис Кудин рассказал что ожидать украинцам на топливном рынке

Украина успешно преодолела топливный кризис, начавшийся весной после массированных ударов российских оккупантов по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам. Начавшийся вследствие этого дефицит успешно преодолен.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил замминистра экономики Денис Кудин. Чиновник подчеркнул, что его последствия в целом преодолены.

"Сегодня можно уверенно говорить, что та временная ситуация с дефицитом горючего, которую мы имели в начале лета, сегодня преодолена. В стране достаточное количество бензина и дизеля", — заявил он.

Более того, Денис Кудин отметил, что благодаря достаточному предложению горючего на рынке, цены идут вниз. Также в этот процесс вносит свой вклад и снижение цен на нефть в мире. Так, нефть марки Брент стоит чуть более 92 долларов США за баррель против почти 140 в марте.

Также замминистра подчеркнул, что запланированный возврат акцизов на топливо никак не повлияет на цену последнего.

"Мы не ожидаем повышения цен на горючее из-за этой инициативы", — сказал он.

Во вторник, 16 августа, Верховная Рада не поддержала предложенный Кабмином законопроект, предлагавший установить акциз на все виды топлива в размере 100 евро за тонну. Документ при попытке включить его в повестку дня так и не набрал необходимых 226 голосов, так что в ближайшее время его явно не примут.

Теги:
#Бензин #Топливо #АЗС #Акциз на нефтепродукты