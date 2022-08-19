Окупантам влаштували "феєричний вечір": стали відомі подробиці вибухів у Новій Каховці

Усього було близько 10 прильотів, противник підраховує втрати

Крім вибухів у Криму бійці ЗСУ влаштували "феєричний вечір" військовим путіна і в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

Про подробиці "бавовни", яка палала ввечері 18 серпня, розповів у своєму Facebook депутат Херсонської облради та учасник військової територіальної оборони Сергій Хлань.

Також він зазначив, що тепер, ймовірно, слід очікувати на підрахунок знищених ударом Збройних сил України російських загарбників.

"Херсонщина. ЗСУ у Новій Каховці знову влаштували росіянам феєричний вечір. Чекаємо на ранок і підрахунок знищених окупантів", – написав він.

Пост Сергій Хланя

Місцеві Telegram-канали повідомили, що ввечері було чути щонайменше 10 вибухів і наводили відео ударів по місту.

Прильоти в Новій Каховці

Завдяки завданим влучним ударам Хлань раніше навіть порівнював Нову Каховку з "другою Чорнобаївкою" – рашисти нагнали в місто дуже велику кількість важкої техніки, по якій ЗСУ почали прицільно бити, радуючи серця патріотів.

Обстріл ЗСУ окупантів у Новій Каховці

У свою чергу, окупанти скаржилися, що були "прильоти" на Каховську ГЕС, внаслідок яких "проїзд греблею перекритий, пошкоджено дорожнє покриття". Подія тим більш радісна, що напередодні путіністи рапортували про ремонт мосту, який, за їхнім задумом, мав стати переправою, що сполучає лівий та правий берег Херсонщини.

Нагадаємо, що у середу, 17 серпня, стало відомо про знищення бази російських окупантів, що знаходилася у Новій Каховці Херсонської області. За попередньою інформацією, крім десятків одиниць техніки ворожої армії було ліквідовано ще й 12 осіб особового складу.