ЗСУ вщент рознесли військову базу росіян у Новій Каховці: що відомо на цей час

Разом з технікою "денацифікувалися" ще й більше десятка російських військових

У середу, 17 серпня, на 175 день війни в Україні стало відомо про знищення бази російських окупантів, яка знаходилася у Новій Каховці Херсонської області. За попередньою інформацією, крім десятків одиниць техніки ворожої армії, було ліквідовано ще й 12 осіб особового складу.

Повідомлення про це з'явилися у Telegram-каналах Управління стратегічних комунікацій ЗСУ та Держприкордонслужби України. Разом з інформацією про ліквідацію російської бази було опубліковане відео, яке слугує цьому підтвердженням.

"За попередньою інформацією, це відеопідтвердження влучного "куріння у невстановленому місці", яке знаходиться у Новій Каховці. Також, попередньо з'ясовано, що від 10 до 15 окупантів назавжди залишили чат і ще приблизно така ж сама кількість готується на вихід", — повідомив Стратком ЗСУ.

Тим часом у Державній прикордонній службі з'явилася інформація про 12 ліквідованих російських окупантів. Примітно, що на кадрах від бази окупантів у Новій Каховці не залишилося нічого, крім згарища військової техніки та розсипаних стін приміщень.

Тим часом головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов повідомив, що ЗСУ ліквідували у Новій Каховці 12 російських окупантів, а ще 10 отримали поранення. Він не виключає, що росіяни базувалися біля Каховської ГЕС.

"Мінус 12 російських окупантів. Військові Росії показали як тепер виглядає їхня казарма. Ніч у казармі за підсумком провели дванадцять 200-х окупантів та десять 300-х. Ймовірно, відео знято на Каховській ГЕС", — написав Бутусов, прикріпивши фото з місця подій.

Росіяни втратили десятки одиниць техніки у Новій Каховці

А від їх бази на Каховській ГЕС взагалі нічого не залишилося

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше в окупованому Криму сталося кілька вибухів на військових об’єктах. У Новофедорівці спалахнуло на військовому аеродромі, а 16 серпня — на складі боєприпасів у Джанкойському районі. Це призвело до того, що росіяни почали масово втікати з півострова, а окупаційна влада, щоб їх втримати, закрила Кримський міст.