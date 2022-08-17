Російська вакханалія на Херсонщині: колаборанти розповідають про любов до росії, а мешканці залишилися без заробітку (відео)

На пляжах рідкісні відпочиваючі та дельфіни, що припливли у пошуках їжі

У Херсонській області на узбережжі Чорного моря розкинувся Скадовський район, який об’єднав у собі три відомі українські курорти — Залізний Порт, Лазурне та сам Скадовськ. Наразі населені пункти в окупації, колаборанти розповідають про любов до росії з екранів, а мешканці думають, як їм виживати після закінчення літа.

У Скадовську активно русифікують місцеве населення — крім роздачі паспортів, напередодні провели форум, на якому колаборанти розповідали, як вони тужили росією всі ці роки. Примітно, що повну залу бажаючих зібрати не вдалося, а на заході було багато військових. Поки окупанти і колаборанти діляться один з одним своїми планами, місцеві жителі змушені задуматися про зиму, що наближається.

У курортних селищах основна частина заробітку була влітку — свіжі фрукти, овочі, туристичний потік, риболовля — все занепало з окупацією. На пляжах попри хорошу погоду людей майже немає.

Корпуси готелів та баз відпочинку порожні. Рідкісні гості спостерігають собак на пляжі та закриті кафе та ресторани, кістяки яких іржавіють біля моря. У морі помічені дельфіни.

На набережній у Залізному Порту, де у серпні було не проштовхнутися від людей — тиша та гладь. У рідкісних кафе пропонують пиво по 50 грн та шашлик по 80 грн, але відвідувачів немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в страху перед ЗСУ окупанти вивозять свої сім’ї з окупованого Херсона після ударів по мостах. Місцеві жителі доведені до крайності ситуації, що склалася — в Генічеську людину затоптали на смерть у черзі за пенсією.