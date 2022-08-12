В окупованому Генічеську до смерті затоптали людину в черзі за пенсією

"Російський мир" убив ще одну людину на окупованій території

У п’ятницю, 12 серпня, на 170-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що в тимчасово окупованому Генічеську (Херсонська область) в тисняві загинула людина.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у Facebook. Він розповів, що загарбники зібрали з усього району людей для видачі пенсії, і внаслідок тисняви загинула одна людина.

"Херсонщина…

Сьогодні в Генічеську натовп, який зібрався за пенсією, затоптав людину. До смерті.

Про це повідомив призначений росіянами колаборант Сергій Мухін. З усього району з’їхалися люди, щоб отримати гроші й через хаос сталася ось така трагедія.

Російські порядки, як і сама росія, — відстала країна, і це лише маленька ілюстрація. Можна було причепитися до багатьох недоліків в українських реаліях, але щоб людину затоптали у черзі за пенсією?", — написав Хлань.

Генічеськ на карті України

Раніше повідомлялося, що українські курорти в окупації залишилися у 2022 році без туристів та засобів для існування. Одним із таких місць став "Залізний порт", який називають українським "Лас-Вегасом". Така ж доля спіткала і Лазурне.