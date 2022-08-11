Порожня набережна та безлюдні пляжі: як живе в окупації Залізний порт

"Український Лас-Вегас" чекає на звільнення

Через повномасштабне вторгнення рф, яке триває ось уже 169 днів, багато українських курортів опинилися в тимчасовій окупації, зокрема і Залізний порт на Херсонщині.

Користувачі знімають та викладають у YouTube відео, де видно багато аспектів життя людей в окупації. Відпочивальників практично немає, а більшість закладів закриті.

Курорт із перших днів повномасштабного вторгнення перебуває в окупації.

Залізний порт на карті України

На кадрах, які опублікував користувач YouTube "Залізний Порт, з весни до осені", видно вулиці курорту, що пустують, а також безліч закритих закладів. Кав’ярні, ресторани, пляжні розваги, магазини, атракціони, дискотеки тепер не доступні. До слова, через відсутність туристів море та узбережжя стали чистішими, проте навіть місцеві особливо не ходять на пляж.

Додамо, що серпень є одним із найпопулярніших місяців для відпочинку в Залізному Порту. Минулого сезону тут не було де яблуку впасти.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виживає Нова Каховка в окупації.

Нагадаємо, ситуація в окупованому Мелітополі погіршується. Жителям міста буквально доводиться виживати.