З привізними медиками, зміною автономерів та вибухами: як живе Нова Каховка в окупації (відео)

Невелике місто наповнене окупантами — воно важливе для них стратегічно

Нову Каховку в Херсонській області частина експертів вважає за можливий ключ до деокупації півдня України. У місті на 45 тисяч жителів (до російського вторгнення) зійшлися одразу кілька факторів — перетин важливих транспортних артерій, у тому числі і на Крим, а також доступ до Каховської ГЕС, яка забезпечує водою окупований півострів.

Звільнення від окупантів поки що очікується мешканцями міста, але вони регулярно чують роботу українських військових. Напередодні у Новій Каховці завдали удару по складі боєприпасів окупантів, а також пошкодили другу за значимістю транспортну артерію регіону після Антонівського мосту. Робота ЗСУ дуже тонка, оскільки поруч дамба — критичний об’єкт.

Росіяни розміщували біля мосту свою техніку, сподіваючись її вберегти.

Нова Каховка в окупації з першого дня вторгнення

Жителі наймолодшого міста Херсонщини зіткнулися з тим, що окупанти на правому березі зміцнюють оборонні споруди, завозять своїх солдатів у села навколо міста.

При цьому регіон відчуває гостру нестачу медиків — багато жителів Херсонщини були змушені залишити свої будинки внаслідок російської військової агресії, зокрема й медперсоналу. Окупанти почали завозити медиків з росії на звільнені вакансії. Те саме — і з учительським складом, щоб розпочати навчальний рік уже за російськими підручниками та програмою.

Читайте також: Категорія В регіонах Із кулаками треба було виходити? Мер Нової Каховки розповів, як почалася окупація У Новій Каховці до війни були 45 тисяч мешканців та стратегічне підприємство, яке було метою росіян

Також окупанти продовжують спроби змусити людей отримувати російські паспорти — оголосили про те, чи розпочато видання нових номерів на авто та заміну прав. При цьому, щоб отримати номерний знак, потрібно мати паспорт, а тим, хто його не має, — видають тимчасові, але лише за умови, що український паспорт уже зданий.

Багато жителів мають фінансові труднощі — підприємці змушені були закритися, а ціни в магазинах неприємно дивують. Особливо сильно подорожчав сегмент побутової хімії та товарів для дітей.

Підприємці намагаються попередити мародерів

Ціни у Новій Каховці

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбуватиметься у тих містах та селах Херсонщини, які жили коштом туризму. У Залізному Порту та Лазурному на узбережжі Чорного моря, у Щасливцевому на Азовському березі ситуація схожа — сезону 2022 року немає.