На пляжах редкие отдыхающие и дельфины, приплывшие в поисках еды

В Херсонской области на побережье Черного моря раскинулся Скадовский район, объединивший в себе три известных украинских курорта — Железный Порт, Лазурное и сам Скадовск. Сейчас населенные пункты в оккупации, коллаборанты рассказывают о любви к россии с экранов, а жители думают, как им выживать после окончания лета.

В Скадовске активно русифицируют местно население — кроме раздачи паспортов, накануне провели форум, на котором коллаборанты рассказывали, как они тосковали по россии все эти годы. Примечательно, что полный зал желающих собрать не удалось, а на мероприятии присутствовало много военных. Пока оккупанты и коллаборанты делятся друг с другом своими планами, местные жители вынуждены задуматься о приближающейся зиме.

В курортных поселках основная часть заработка была летом — свежие фрукты, овощи, туристический поток, рыбная ловля — все пришло в упадок с оккупацией. На пляжах несмотря на хорошую погоду людей почти нет.

Корпуса отелей и баз отдыха пустуют. Редкие гости наблюдают собак на пляже и закрытые кафе и рестораны, остовы которых ржавеют возле моря. В море замечены дельфины.

На набережной в Железном Порту, где в августе было не протолкнуться от людей — тишь да гладь. В редких кафе предлагают пиво по 50 грн и шашлык по 80 грн, но посетителей нет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в страхе перед ВСУ, оккупанты вывозят свои семьи из оккупированного Херсона после ударов по мостам. Местные жители доведены до крайности сложившейся в оккупации ситуации — в Геническе человека затоптали насмерть в очереди за пенсией.