В оккупированном Геническе до смерти затоптали человека в очереди за пенсией

"Русский мир" убил еще одного человека на оккупированной территории

В пятницу, 12 августа, на 170-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что во временно оккупированном Геническе (Херсонская область) в давке погиб человек.

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань в Facebook. Он рассказал, что захватчики собрали со всего района людей для выдачи пенсии, и в результате давки погиб один человек.

"Херсонщина…

Сегодня в Геническе толпа, которая собралась за пенсией, затоптала человека. До смерти.

Об этом сообщил назначенный россиянами коллаборант Сергей Мухин. Со всего района съехались люди, чтобы получить деньги и из-за хаоса произошла вот такая трагедия.

Российские порядки, как и сама россия — отсталая страна, и это лишь маленькая иллюстрация. Можно было придраться ко многим недостаткам в украинских реалиях, но чтобы человека затоптали в очереди за пенсией?", — написал Хлань.

Геническ на карте Украины

Ранее сообщалось, что украинские курорты в оккупации остались в 2022 году без туристов и средств для жизни. Одним из таких мест стал "Железный порт", который называют украинским "Лас-Вегасом". Такая же участь постигла и Лазурное.