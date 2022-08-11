Пустая набережная и безлюдные пляжи: как живет в оккупации Железный порт

"Украинский Лас-Вегас" ждет освобождения

Из-за полномасштабного вторжения рф, которое длится вот уже 169 дней, многие украинские курорты оказались во временной оккупации, в частности и Железный порт на Херсонщине.

Пользователи снимают и выкладывают в YouTube видео, где видно многие аспекты жизни людей в оккупации. Отдыхающих практически нет, а большинство заведений закрыты.

Курорт с первых дней полномасштабного вторжения находится в оккупации.

Железный порт на карте Украины

На кадрах, которые опубликовал пользователь YouTube "Железный Порт, с весны до осени", видно пустующие улицы курорта, а также множество закрытых заведений. Кофейни, рестораны, пляжные развлечения, магазины, аттракционы, дискотеки – теперь не доступны. К слову, из-за отсутствия туристов море и побережье стали чище, однако даже местные особо не ходят на пляж

Добавим, что август является одним из самых популярных месяцев для отдыха в Железном Порту. В прошлом сезоне здесь не было где яблоку упасть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как живет Новая Каховка в оккупации.

Напомним, ситуация в оккупированном Мелитополе ухудшается. Жителям города буквально приходится выживать.