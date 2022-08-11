С привозными медиками, сменой автономеров и взрывами: как живет Новая Каховка в оккупации (видео)

Небольшой город наводнен оккупантами — он важен для них стратегически

Новую Каховку в Херсонской области часть экспертов считает возможным ключом к деоккупации юга Украины. В городе на 45 тысяч жителей (до российского вторжения) сошлись сразу несколько факторов — пересечения важных транспортных артерий, в том числе и на Крым, а также доступ к Каховской ГЭС, обеспечивающей водой оккупированный полуостров.

Освобождение от оккупантов пока только ожидается жителями города, но они регулярно слышат работу украинских военных. Накануне в Новой Каховке нанесли удар по складу боеприпасов оккупантов, а также повредили вторую по значимости транспортную артерию региона после Антоновского моста. Работа ВСУ очень тонкая, поскольку рядом дамба — критический объект.

Россияне размещали возле моста свою технику, надеясь ее уберечь.

Новая Каховка в оккупации с первого дня вторжения

Жители самого молодого города Херсонщины столкнулись с тем, что оккупанты по правому берегу укрепляют оборонные сооружения, завозят своих солдат в села вокруг города.

При этом регион испытывает острую нехватку медиков — многие жители Херсонщины были вынуждены покинуть свои дома вследствие российской военной агрессии, в том числе и медперсонал. Оккупанты начали завозить медиков из рф на освободившиеся вакансии. То же самое — и с учительским составом, чтобы начать учебный год уже по российским учебникам и программе.

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Также оккупанты продолжают попытки заставить людей получать российские паспорта — объявили о том, начата выдача новых номеров на авто и замена прав. При этом, чтобы получить номерной знак, нужно иметь паспорт, а тем у кого его нет — выдают временные, но только при условии, что украинский паспорт уже сдан.

Многие жители испытывают финансовые трудности — предприниматели вынуждены были закрыться, а цены в магазинах неприятно удивляют. Особенно сильно подорожал сегмент бытовой химии и товаров для детей.

Предприниматели пытаются предупредить мародеров

Цены в Новой Каховке

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходить в тех городах и селах Херсонщины, которые жили за счет туризма. В Железном Порту и Лазурном на побережье Черного моря, в Счастливцево на Азовском берегу ситуация схожая — сезона 2022 нет.