Ворог обстріляв Миколаїв та Харків: у містах було чути звуки вибухів

Про жертви та руйнування поки що не повідомляється

У ніч на суботу, 20 серпня, окупанти знову відкривали вогонь українськими містами, зокрема, Миколаєвом та Харковом.

За інформацією міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича, у місті пролунали потужні вибухи.

"Знову оголошено повітряну тривогу по всій області", — написав він у Telegram.

Його інформацію підтверджують місцеві жителі, які нарахували щонайменше 10 "прильотів" ворожих ракет.

Обстріл Миколаєва

Про обстріл Харкова повідомляв мер Ігор Терехов.

"Прильоти" ракет по об’єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та у передмісті Харкова. Попередньо без жертв та постраждалих", – повідомив він.

Нагадаємо, що рашисти вже обстрілювали Харків одразу після опівночі та отримали "відповідь" від ЗСУ у вигляді ударів по своїх військових об’єктах у Мелітополі.