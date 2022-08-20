Ворог обстріляв Миколаїв та Харків: у містах було чути звуки вибухів
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Про жертви та руйнування поки що не повідомляється
У ніч на суботу, 20 серпня, окупанти знову відкривали вогонь українськими містами, зокрема, Миколаєвом та Харковом.
За інформацією міського голови Миколаєва Олександра Сенкевича, у місті пролунали потужні вибухи.
"Знову оголошено повітряну тривогу по всій області", — написав він у Telegram.
Його інформацію підтверджують місцеві жителі, які нарахували щонайменше 10 "прильотів" ворожих ракет.
Про обстріл Харкова повідомляв мер Ігор Терехов.
"Прильоти" ракет по об’єктах критичної інфраструктури у Немишлянському районі та у передмісті Харкова. Попередньо без жертв та постраждалих", – повідомив він.
Нагадаємо, що рашисти вже обстрілювали Харків одразу після опівночі та отримали "відповідь" від ЗСУ у вигляді ударів по своїх військових об’єктах у Мелітополі.