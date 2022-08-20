Російський дипломат у Європі закликав "не шкодувати українців": в Україні відповіли

Дипломат росії вже спробував виправдатися

Заяви російського постійного представника за міжнародних організацій в австрійському Відні Михайла Ульянова викликали обурення в українських дипломатів.

Так речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Твіттер закликав світову спільноту бойкотувати Ульянова, а Австрію — оголосити його персоною нон грата.

Історія почалася з того, що Ульянов у своєму Твіттер закликав "не щадити українців" після того, як президент України Володимир Зеленський подякував США за надання нового пакету військової допомоги.

"Посол росії Михайло Ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю мову геноциду", — відповів на його пост представник українського МЗС Ніколенко.

Відреагували на висловлювання Ульянова та в Офісі президента.

"росія — фашистська вертикаль з мільйонів людей", — написав у своєму Твіттер радник голови ОП Михайло Подоляк.

Пізніше Ульянов вирішив виправдатися за свої слова та заявив, що мав на увазі США та Зеленського, "які не виявляють пощади до українського населення". Свій старий твіт він вилучив.

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Як повідомлялося раніше, у росії представники вищого ешелону влада продовжує "пояснювати" всім охочим їх слухати причини, з яких розпочали широкомасштабне вторгнення в Україну. Цього разу виправдатися за війну вирішив міністр оборони Сергій Шойгу, чим викликав шквал критики в мережі.