Российский дипломат в Европе призвал "не щадить украинцев": в Украине ответили

Дипломат рф уже попытался оправдаться

Заявления российского постоянного представителя при международных организациях в австрийской Вене Михаила Ульянова вызвали возмущение у украинских дипломатов.

Так спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Твиттер призвал мировое сообщество бойкотировать Ульянова, а Австрию — объявить его персоной нон-грата.

История началась с того, что Ульянов в своем Твиттер призвал "не щадить украинцев" после того, как президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за предоставление нового пакета военной помощи.

"Посол россии Михаил Ульянов призывает уничтожить украинскую нацию. Нельзя терпеть этот язык геноцида", — ответил на его пост представитель украинского МИД Николенко.

Отреагировали на высказывания Ульянова и в Офисе президента.

"россия — фашистская вертикаль из миллионов людей", — написал в своем Твиттер советник главы ОП Михаил Подоляк.

Позже Ульянов решил оправдаться за свои слова и заявил, что имел в виду США и Зеленского, "которые не проявляют пощады к украинскому населению". Свой старый твит он удалил.

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Как сообщалось ранее, в россии представители высшего эшелона власти продолжают "объяснять" всем желающим их слушать причины, по которым начали широкомасштабное вторжение в Украину. В этот раз оправдаться за войну решил министр обороны сергей шойгу, чем вызвал шквал критики в сети.