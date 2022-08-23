Бігаємо для захисників! В Україні запустили онлайн-пробіг, щоб зібрати кошти на "броню" військовим

Всі кошти за реєстрацію на онлайн-пробіг підуть на виготовлення бронежилетів для військових

Сили оборони України в умовах щоденного протистояння російському вторгненню, яке почалося пів року тому, не впоралися б без підтримки мирних українців та волонтерів, які кинули всі сили, аби військові мали амуніцію, їжу та навіть зброю. До волонтерських ініціатив долучалися й читачі "Телеграфу", завдяки яким на передову поїхали 3 пікапи для розвідки. Тепер же волонтери "Львівського оборонного кластера" просять українців та представників інших країн об'єднатися задля ініціативи під назвою "Пробіг до 100 тисяч бронежилетів".

Як розповіли організатори, збір для військових запускають у форматі благодійного онлайн-пробігу. А мета його — забезпечити для Сил оборони України 100 тисяч бронежилетів.

"Потреба в бронежилетах залишається. Ми прагнемо, аби якомога більше військових, медиків, працівників ДСНС, поліцейських отримали бронежилети для своєї щоденної роботи", — зазначив голова правління "ЛОК" Максим Плєхов.

Організатори зазначають, що 100% від реєстраційного внеску на пробіг спрямують на виготовлення бронежилетів для військових. Натомість кожен з учасників онлайн-пробігу отримає пам'ятку медаль із броні, точніше залишків плит, які і є головним елементом "броніків".

Триватиме "Пробіг до 100 тисяч бронежилетів" до 19 вересня. Долучитися до нього можуть усі охочі, зареєструвавшись за посиланням: https://do100.com.ua/. Вартість реєстрації складає 890 гривень, які у повному обсязі підуть на виготовлення бронежилетів. Важливо додати, що кожен з учасників самостійно обирає локацію, час та комфортну дистанцію для пробігу, а тому взяти участь у благодійній ініціативі зможуть як професіонали, так і любителі.

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