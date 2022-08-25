Як розвиватимуться бойові дії в Україні - п'ять прогнозів на наступні пів року війни від The Guardian

Українці впевнено тримають оборону своєї Батьківщини

У День Незалежності України виповнилося рівно пів року з дня повномасштабного російського вторгнення. Поки окупаційна армія кривавої країни-сусідки бомбила українські території, британська газета The Guardian оприлюднила п'ять ймовірних на думку прогнозів експертів на наступні шість місяців війни між росією та Україною.

Глухий кут

Перший прогноз передбачає тривалість активних бойових дій на українських землях не менше року, проте інтенсивність боїв поступово зменшуватиметься, адже ситуація зайшла у глухий кут.

Це відбувається через те, що навіть після пів року війни ані росія, ані Україна не готові остаточно припиняти бої, навіть попри серйозні втрати з обох боків. Україна вирішила тиснути до останнього та все ж повернути окуповані агресором території. Нападниця ж має на меті не тільки завдати потужної шкоди українцям, а й безпосередньо Заходу. Водночас кремль переконаний, що у ситуації, що склалася, зима "зіграє йому на руку".

Сторони не збираються повертатися до переговорного процесу. Як російська, так і українська сторони борються за ініціативи і все більше здаються виснаженими у боях.

Читайте також: Категорія Україна Війна з росією: Резніков зробив дуже оптимістичну заяву Міністр вважає, що найгірший варіант залишився для України позаду

Контрнаступ ЗСУ — міф?

У другому пункті прогнозу йдеться про те, що Україна не здатна здійснити контрнаступ, адже не має для цього необхідної кількості фінансів. Тим часом автори прогнозу вважають партизанські рейди українців оптимістичним способом прискорити крах росії.

Україна хоче повернути Херсон, проте визнає, що наразі немає стільки можливостей, скільки потрібно для того, аби витіснити звідти окупантів. Київ змінив свою стратегію на нанесення далекобійних ракетних ударів і зухвалі рейди спецназу на російські бази в глибокому тилу.

За словами радника керівника офісу президента Михайла Подоляка, головною метою українців є створення хаосу всередині російських сил. Проте, навіть якщо це допоможе знизити ефективність окупантів, навряд чи це спровокує їх самовільно залишити Херсон.

Анексія частини України

Третій пункт прогнозу передбачає бажання росії й надалі рухатися вперед, намагаючись захопити все більше українських територій. Вочевидь, вона може переключити свої цілі на на збереження своїх досягнень і анексію частини України.

Агресор не має чіткого плану щодо наступу, окрім того, як гатити артилерією та ракетами по українських містах, таким чином вибиваючи собі шлях вперед. Робиться це поступово, аби зменшити ймовірні втрати. рф продовжує застосовувати цю стратегію навколо Бахмута на Донбасі, проте рухається вкрай повільно, адже частину сил довелося перекинути на зміцнення околиць окупованого Херсона.

"Кремль, можливо, не домігся того, на що сподівався на початку війни, але зараз росія володіє великими ділянками української території на Сході і півдні і активно говорить про проведення референдумів про анексію. З наближенням більш прохолодної погоди він, ймовірно, зосередиться на зміцненні того, що у нього є", — зазначається в тексті прогнозу.

Важливість зими

У четвертому прогнозі йдеться про те, що зима прискорить нову кризу з біженцями і створить можливості для тих, хто підготується до холодів. Експерти переконані, що ця зима стане дуже важливою у стратегічному плані. Українська сторона вкрай стурбована гуманітарними проблемами, адже на Донеччині та інших прифронтових регіонах навіть немає газового опалення. Один з представників гуманітарної організації пророкує, що цієї може виникнути нова хвиля міграції. Є ймовірність що ще близько 2 млн осіб перетнуть кордон Польщі.

Що стосується перших місяців весни, то вона може стати часом нового наступу, адже кожна сторона матиме бажання поповнити запаси і підготуватися до ще одного сезону війни.

Захід має визначитись

Згідно з п'ятим пунктом прогнозу, Захід повинен нарешті визначитися: Україна повинна повністю перемогти чи просто вистояти у протистоянні. Йому потрібно зіставити гуманітарну допомогу з величезними потребами.

"Україна була б переможена без військової допомоги Заходу. Але до цих пір Захід не надав достатньо артилерії або іншої зброї, такого як винищувачі, яке дозволило б Києву відкинути загарбників. Політики говорять про необхідність відтиснення росії до довоєнних кордонів, але не надають для цього достатньої кількості техніки", — зазначається в тексті матеріалу.

Тим часом гуманітарні проблеми України лише зростають. На реконструкцію грошей не вистачає, і переважна кількість будинків на сході та північному заході від столиці залишаються зруйнованими. Після відходу росіян зневірені жителі житимуть у гаражах або тимчасових знищених будівлях.

Читайте також: Категорія Політика Кучма розповів, як і коли закінчиться війна з росією Завершення протистояння між країнами не допоможе навіть ймовірна загибель путіна, вважає експолітик

Людям, переміщеним всередині країни, часто доводиться жити в школах або дитячих садах, тимчасовому житлі, в якому людям важко залишатися протягом тривалого періоду часу. В України дефіцит бюджету в розмірі 5 млрд доларів на місяць через війну, а допомога і реконструкція обійдуться у багато разів дорожче.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як британський прем'єр та друг України Борис Джонсон відвідав Київ та зробив кілька прогнозів щодо розвитку війни з росією.