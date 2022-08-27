путіну та шойгу не може бути прощення: під Запоріжжям під час обстрілу окупантів загинула мама з двома дітьми

Велике горе прийшло у сім’ю працівників культури Запорізького краю

Під час обстрілів російськими окупантами Запорізької області у місті Кам’янка загинула жінка із двома дітьми.

Атака загарбників на населений пункт сталася у п’ятницю, 26 серпня, йдеться у повідомленні на сторінці Запорізького обласного методичного центру культури та мистецтв.

За даними центру, Анастасія Боровик працювала завідувачкою культурно-масового сектору КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам’янської селищної ради.

"Сьогодні при обстрілі загинула наша колега – завідувач культурно-масового сектору КЗ "Центр культури та дозвілля" Кам’янської селищної ради Пологівського району Анастасія Боровик. Загинула! З двома маленькими синочками. Страшне горе, страшна біль", – йдеться у повідомленні.

У коментарях українці висловлюють думку, що після таких вбивств путіну, лаврову та іншим ватажкам держави-терориста не повинно бути вибачення – адже смерті ні в чому не винних людей не можуть бути виправдані жодними "дебільними" міркуваннями про "денацифікацію" чи "демілітаразацію". за них потрібно відповідати лише розстрілом чи позбавленням чоловічої гідності.

У свою чергу, у Запорізькій обласній військовій адміністрації повідомили, що окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Новодарівка, Преображенка, Оріхів, Степногірськ. Надійшло 32 повідомлення про пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

За словами голови Запорізької ОВ Олександра Старуха, внаслідок масованого обстрілу Орєхова загинув 17-річний юнак. Окупанти застосували проти цивільних артилерію та били кілька годин поспіль. Підліток був тяжко поранений, він помер дорогою до шпиталю. Ще одна жінка із селища Преображенка, 66 років, зазнала тяжких поранень. Крім того, внаслідок ворожої атаки зруйновано десятки приватних будинків.