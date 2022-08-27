путину и шойгу не может быть прощения: под Запорожьем во время обстрела оккупантов погибла мама с двумя детьми

Большое горе пришло в семью работников культуры Запорожского края

В ходе обстрелов российскими оккупантами Запорожской области в городе Каменка погибла женщина с двумя детьми.

Атака захватчиков на населенный пункт произошла в пятницу, 26 августа, говорится в сообщении на странице Запорожского областного методического центра культуры и искусств.

По данным центра, Анастасия Боровик работала заведующей культурно-массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета.

"Пришло большое горе в нашу семью работников культуры Запорожского края! Сегодня во время обстрела погибла наша коллега – заведующая культурно массовым сектором КЗ "Центр культуры и досуга" Каменского поселкового совета Пологовского района Анастасия Боровик. Погибла! С двумя маленькими сынишками. Страшное горе, страшная боль", – говорится в сообщении.

В комментариях украинцы выражают мнение, что после таких убийств путину, лаврову и другим главарям государства-террориста не должно быть прощения – ведь смерти ни в чем не повинных людей не могут быть оправданы никакими "дебильными" рассуждениями о "денацификации" или "демилитаразации" – за них нужно отвечать только расстрелом или лишением мужского достоинства.

В свою очередь, в Запорожской областной военной администрации сообщили, что оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новодаровка, Преображенка, Орехов, Степногорск. Поступило 32 сообщения о повреждении объектов гражданской инфраструктуры.

По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, в результате массированного обстрела Орехова погиб 17-летний юноша. Оккупанты применили против гражданских артиллерию и били несколько часов подряд. Подросток был тяжело ранен, он умер по дороге в госпиталь. Еще одна женщина из поселка Преображенка, 66 лет от роду, получила тяжелые ранения. Кроме того, в результате вражеской атаки разрушены десятки частных домов.