росія могла провезти ракетні комплекси через Босфор: Україна хоче роз’яснень від Туреччини

Україна викликала посла Туреччини через вантаж корабля

Україна стурбована інформацією, що надійшла про те, що Туреччина пропустила через протоку Босфор зафрахтоване російським міноборони судно "Sparta II", яке перевозило зенітні комплекси С-300 із Сирії.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, заступник голови відомства Микола Точицький у понеділок висловив стурбованість турецькому послу Ягмуру Ахмету Гюльдері.

Зокрема українська сторона звернула увагу на те, що дане судно потрапляє під визначення військового корабля і запросило офіційну інформацію про вантаж, який знаходився на борту, а також про вжиті Туреччиною заходи щодо запобігання подальшій ескалації війни між Росією та Україною.

Точицький висловив сподівання, що Туреччина дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в руслі своєї позиції щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час другого саміту Кримської платформи заявив, що війна має завершитися справедливим світом, але за умови збереження територіальної цілісності та суверенітету України. Окремо він зазначив, що Крим відповідно до положень міжнародного права має бути повернуто назад Україні.