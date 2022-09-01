"Не мовчіть про Україну": Зеленський звернувся до світового кінематографу

Глава держави нагадав про те, чого хоче росія

Президент Володимир Зеленський закликав світових діячів кінематографа не мовчати про ситуацію із розв’язаною росією війною в Україні.

Під час звернення до гостей та учасників Міжнародного Венеціанського кінофестивалю він нагадав про те, що рф понад пів року веде війну проти нашої країни.

За його словами, кремль найбільше хоче, щоб світ зробив три помилки — звик, змирився і забув про війну. При цьому Зеленський наголосив, що цього ніколи не має статися.

"Ваші позиції важливі, ваш голос впливовий, ваше голосне слово. Найменше, що ви можете сьогодні зробити, а точніше – не зробити – це не мовчати, не боятися, не відвертатися, не проходити повз і не бути байдужими до війни в Україні, яку розв’язала росія", — зазначив глава держави.

Він також зазначив, що хотів би, щоб кожна країна у світі та кожен народ мали чітке уявлення про те, що переживає Україна.

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Як повідомлялося раніше, Зеленський напередодні закликав країни Європейського Союзу заборонити російське телевізійне мовлення та присутність російських пропагандистів на території ЄС.