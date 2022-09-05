Держава робить безпрецедентно великі кроки для підтримки бізнесу в Україні - ІТ-підприємець

Українська держава намагається створювати для бізнесу комфортні умови і сьогодні є інвестори, які готові фінансувати в проєкти в Україні

На сьогоднішній день держава вперше в історії намагається створювати для українського бізнесу комфортні умови, і якщо ця тенденція збережеться — проблем із іноземними інвестиціями у нас точно не буде.

Таку думку в ефірі національного марафону висловив керуючий партнер холдингу TECHIIA Олег Крот.

"Насправді, безпрецедентно великі кроки держава зараз робить для того, щоб бізнес був забезпечений і підтримкою держави, і найменший тиск відчував на собі. І це дає свої плюси. Це дає зрозуміти нашим іноземним партнерам, що сам підхід до того, як буде вестися бізнес в Україні далі — він змінюється. І це призведе до дуже гарних наслідків по закінченню війни", — розповів він.

На думку ІТ-підприємця, зміна підходу до ведення бізнесу у нашій державі стимулюватиме приплив інвестицій в Україну.

"Якщо ми зараз дамо зрозуміти, що ми дійсно змінюємося, то проблем в інвестиціях, проблем в тому, щоб залучити якісь кошти на проєкти в Україні, не буде як після війни, так і, скоріше за все, навіть і в нинішній ситуації", — сказав він.

При цьому Крот розповів, що сьогодні є інвестори, які готові фінансувати не лише будівельні проєкти, а й IT-галузь в Україні. До того ж багато держав уже виділили на підтримку різні суми та збираються продовжувати це робити.

Він вважає, що саме технологічні та фінтех-продукти, які може запропонувати Україна, можуть привабити дуже великі інвестиції у державу.

"Будівництво якихось заводів — це потребує років і це дуже швидко не відіб'ється, але те, що ми швидко можемо продати, що ми швидко можемо запропонувати — це ІТ-проєкти, фінтех-проєкти, проєкти з інжинірингу і проєкти з високих технологій. У нас є дуже великий інтелектуальний баланс, який не вдалося вкрасти, вивезти, перекупити. Тому я вважаю, що саме наукові, фінтех-, ІТ-проєкти можуть стати тими, що приведуть мільярди в Україну", — зазначив ІТ-підприємець.

Він також констатував, що в умовах боротьби з російською агресією об'єдналися всі українці, у тому числі й підприємці.

"Я бачу, що майже кожний бізнес так чи інакше намагається допомогти… Зараз я бачу, що весь бізнес без виключення — не тільки ми, і ми не є якимись героями, — об'єднався і допомагає так, як може… і я сподіваюся, що це буде проявлятися все більше і більше", — сказав керуючий партнер холдингу TECHIIA.

Він звернув увагу, що хтось афішує свою допомогу, а хтось — не хоче або побоюється атак росії.

"Хтось може афішувати це, хтось не хоче афішувати, хтось трохи переляканий, чим це (допомога — ред.) закінчиться. Бо коли ти говориш, наскільки ти допомагаєш, як ти допомагаєш, то ти тою чи іншою мірою стаєш ціллю (для атак РФ). Ми ж намагаємося якось відбити ворога та зупинити його ланцюжки постачання, то також ворог може намагатися підбити ланцюжки допомоги ЗСУ", — пояснив Крот.

Зазначимо, Олег Крот виділив на підтримку української армії безпрецедентну суму — близько 60 мільйонів доларів.