"Два сценарії та прогноз щастя": Жданов розповів, коли може закінчитися війна в Україні

За найбільш позитивним сценарієм українці виб'ють окупантів вже на початку прийдешньої весни

Україна, котра вже 195 днів поспіль потерпає від повномасштабного вторгнення росії, має два сценарії по завершенню бойових дій з окупантами. Найпесимістичнішим є закінчення війни з росіянами наступного літа, а найоптимістичніший — це завершення боїв на початку весни. Крім того, є й так званий прогноз щастя, який передбачає смерть російського диктатора володимира путіна, адже вона потягне за собою невідворотні наслідки для його військ.

Про це під час ефіру на своєму YouTube-каналі розповів військовий експерт та полковник запасу Збройних сил України Олег Жданов, прокоментувавши одне з найскладніших і найболючіших питань щодо термінів закінчення війни в країні. На його думку, українці мають два варіанти припинення боїв на українських землях: позитивний, якщо війна закінчиться вже у перші місяці весни 2023 року та негативний — оборона та визволення територій триватиме до наступного літа.

"Тому що зброя йде дуже повільно. Сьогодні ми проводимо деякі контрнаступальні дії, але не можемо розпочати великого контрнаступу, оскільки не вистачає озброєння. Те, що нам постачають, це не ті обсяги, які потрібні для створення нової армії, яка провела б контрнаступальну операцію та вибила супротивника до кордонів 1991 року", — експерт пояснив найгірший варіант розвитку подій, згадавши як аргумент прогноз представників Інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки щодо звільнення Херсонщини протягом місяців, а не тижнів, як на те розраховує більшість.

За словами Жданова, було б чудово, якби ЗСУ розпочали масштабний контрнаступ ще до початку зими, адже якщо вже з жовтня почне працювати американський ленд-ліз, то з листопада Генштаб матиме змогу створити бригади для контрнаступу та визволення українських територій.

Що стосується другого, найоптимістичнішого сценарію експерта, то він полягає в отриманні Україною зброї у найближчі терміни. Не менш важливим фактором він вважає те, що оборона російських військ може виявитися більш слабкою, ніж зараз здається. Він переконаний, що за таким розвитком подій, війна в Україні може закінчитися вже прийдешньою весною.

"Ну, і прогноз щастя – я його так назвав, але вважаю, звичайно, найнереальнішим на сьогодні. Прогноз щастя – це якщо з путіним щось трапиться і в росії відбудеться зміна політичного режиму. Тоді є шанс, що війна закінчиться за лічені дні. Армію буде деморалізовано, нове керівництво може віддати наказ про виведення військ. Точніше на припинення вогню, але ми гнатимемо їх до кордонів. Тому я кажу, що це прогноз щастя", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку військового експерта Олега Жданова, Збройні українські сили мають можливість повністю звільнити Донецьку та Луганську області від російських окупантів.