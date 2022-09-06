Річне виробництво снарядів витрачається за місяць – окупанти виснажують свої арсенали, чи допоможе КНДР?

ЗСУ змусили окупантів витрачати боєприпаси, які збиралися до цього роками

Через півроку з початку кривавої агресії проти України, окупанти почали відчувати нестачу боєприпасів, яку диктатор путін намагається покрити за рахунок поставок від іншого диктатора – глави Північної Кореї Кім Чен Іна.

За даними розвідки США, Росія могла закупити у КНДР ракети малої дальності, а також сотні артилерійських снарядів. Якщо точніше, це ракети типу "Катюша", а також 152-міліметрові боєприпаси.

Як можуть бути справи з наповненням російських арсеналів, розбирався "Телеграф".

Річне виробництво розстрілюється за місяць

Близько 60 тисяч снарядів на день – таку витрату боєприпасів окупантами називала влітку заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Це приблизно в 10 разів більше, ніж витрати ЗСУ. А у серпні керівник Генштабу ЗСУ Валерій Залужний оцінював щодобову витрату снарядів окупантами у 40-60 тисяч одиниць.

Скільки росії може виробляти боєприпасів для підтримки такого темпу? Ця інформація, як і багато іншого, в росії відноситься до категорії таємної, але опосередковано обсяги виробництва можна оцінити.

Так, у звіті за програмою "Ефективна армія" за 2017 рік вказувалося, що з 2014 року вдалося відновити 1,7 млн одиниць ракет та боєприпасів, на купівлю яких довелося б витратити 117 млрд рос. рублів. При цьому озвучені за 2015 рік фінансові показники 58 російських підприємств, які займалися виробництвом боєприпасів, склали близько 103 млрд рос. рублів. Таким чином річний обсяг виробництва боєприпасів військово-промисловим комплексом Росії можна оцінити приблизно в 1,5 млн одиниць.

Зауважимо, що за оцінюваних Україною обсягів використання у 40-60 тисяч снарядів на добу, такого річного виробництва вистачить на 25-40 днів. Тобто річний обсяг виробництва розстрілюється окупантами в середньому протягом місяця. І це без урахування втрат, спричинених щоденним знищенням кількох польових складів.

Таким чином, запасів боєприпасів, вироблених у 2015-2021 році, без урахування їх можливого зростання виробництва, вистачить окупантам приблизно на 7-8 місяців, тобто до жовтня-листопада включно.

Чи означає це, що арсенали в росії скоро вичерпаються? На жаль, ні.

Арсенали окупантів невідомі

Крім виробництва, на зберіганні в країні-агресорі є невідома кількість боєприпасів. Щоправда, багато хто з цих боєприпасів вже не може бути безпечно використаний. Але вистачає і цілком придатних.

Оцінити кількість боєприпасів, що зберігаються таким чином, практично неможливо, судити можна лише по окремих об’єктах.

Наприклад, найбільший склад боєприпасів у Європі, арсенал у селі Ковбасна Рибницького району, тимчасово непідконтрольного Молдові Придністров’я, зберігає близько 20 тисяч тонн боєприпасів. Залежно від ваги боєприпасів ці 20 тисяч тонн еквівалентні:

1 млн одиниць снарядів 120-мм танкової гармати (вага снаряда близько 20-25 кг);

500 тисяч снарядів 152-мм гаубиці (вага снаряда понад 40 кг);

350 тисяч реактивних снарядів 122-мм РСЗВ "Град" (вага снаряда не менше 60 кг).

Звісно, на складі зберігаються не лише снаряди, але навряд чи кількість боєприпасів до артилерії становить менше ніж 100-200 тисяч одиниць. Скільки саме боєприпасів зберігається на цьому складі і скільки їх всього в Росії — оцінити неможливо.

Але незважаючи на кількісну перевагу російської артилерії, ЗСУ мають якісну перевагу над окупантами, нездатними впоратися з новітньою зброєю, що надходить від партнерів України.