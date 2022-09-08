РНБО розширила список санкцій: обмеження ввели проти всієї керівної верхівки росії
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У список санкцій потрапила російська керівна верхівка
Рада національної безпеки та оборони в середу, 7 вересня, суттєво розширила список санкцій і внесла до нього відразу 606 росіян.
Як повідомив у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, йдеться про представників російської керівної верхівки, яка несе безпосередню відповідальність за війну проти нашої країни.
Зокрема він зазначив, що йдеться про:
- 28 членів Ради безпеки росії;
- 154 члени Ради федерації;
- 424 депутати Держдуми.
Зеленський наголосив, що всі вони відповідальні за вторгнення і той терор, який принесли в Україну російські війська.
"Жоден з них не уникне відповідальності — це лише питання часу", — пообіцяв він.
Водночас президент наголосив, що частину необхідних кроків для притягнення їх до відповідальності вже було зроблено, а решту буде зроблено в майбутньому.
Як повідомлялося раніше, Зеленський раніше розповів про успіхи українських захисників на Харківському напрямку та окремо подякував військовослужбовцям тих частин, які відзначились у боях.