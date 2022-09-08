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РНБО розширила список санкцій: обмеження ввели проти всієї керівної верхівки росії

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Україна розширила санкції проти росії Новина оновлена 08 вересня 2022, 01:09
Україна розширила санкції проти росії

У список санкцій потрапила російська керівна верхівка

Рада національної безпеки та оборони в середу, 7 вересня, суттєво розширила список санкцій і внесла до нього відразу 606 росіян.

Як повідомив у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, йдеться про представників російської керівної верхівки, яка несе безпосередню відповідальність за війну проти нашої країни.

Зокрема він зазначив, що йдеться про:

  • 28 членів Ради безпеки росії;
  • 154 члени Ради федерації;
  • 424 депутати Держдуми.

Зеленський наголосив, що всі вони відповідальні за вторгнення і той терор, який принесли в Україну російські війська.

"Жоден з них не уникне відповідальності — це лише питання часу", — пообіцяв він.

Водночас президент наголосив, що частину необхідних кроків для притягнення їх до відповідальності вже було зроблено, а решту буде зроблено в майбутньому.

Як повідомлялося раніше, Зеленський раніше розповів про успіхи українських захисників на Харківському напрямку та окремо подякував військовослужбовцям тих частин, які відзначились у боях.

Теги:
#Росія #Санкції #РНБО #Володимир Зеленський