РНБО розширила список санкцій: обмеження ввели проти всієї керівної верхівки росії

У список санкцій потрапила російська керівна верхівка

Рада національної безпеки та оборони в середу, 7 вересня, суттєво розширила список санкцій і внесла до нього відразу 606 росіян.

Як повідомив у своєму традиційному відеозверненні президент України Володимир Зеленський, йдеться про представників російської керівної верхівки, яка несе безпосередню відповідальність за війну проти нашої країни.

Зокрема він зазначив, що йдеться про:

28 членів Ради безпеки росії;

154 члени Ради федерації;

424 депутати Держдуми.

Зеленський наголосив, що всі вони відповідальні за вторгнення і той терор, який принесли в Україну російські війська.

"Жоден з них не уникне відповідальності — це лише питання часу", — пообіцяв він.

Водночас президент наголосив, що частину необхідних кроків для притягнення їх до відповідальності вже було зроблено, а решту буде зроблено в майбутньому.

Як повідомлялося раніше, Зеленський раніше розповів про успіхи українських захисників на Харківському напрямку та окремо подякував військовослужбовцям тих частин, які відзначились у боях.