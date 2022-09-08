СНБО расширил санкционный список: ограничения ввели против всей правящей верхушки рф

В санкционный список попала российская правящая верхушка

Совет национальной безопасности и обороны в среду, 7 сентября, существенно расширил санкционный список и внес в него сразу 606 россиян.

Как сообщил в своем традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, речь идет о представителях российской руководящей верхушки, которая несет непосредственную ответственность за войну против нашей страны.

В частности он отметил, что речь идет о:

28 членах Совбеза россии;

154 членах Совета федерации;

424 депутатах Госдумы.

Зеленский подчеркнул, что все они ответственны за вторжение и тот террор, который принесли в Украину российские войска.

"Ни один из них не уйдет от ответственности — это только вопрос времени", — пообещал он.

Вместе с тем президент подчеркнул, что часть необходимых шагов для привлечения их к ответственности уже были сделаны, а все остальные будут предприняты в будущем.

Как сообщалось ранее, Зеленский ранее рассказал об успехах украинских защитников на Харьковском направлении и отдельно поблагодарил военнослужащих тех частей, которые отличились в боях.