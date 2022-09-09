Вбив через борг у 500 грн: в Одесі чоловік позбавив життя товариша

Намагаючись "повернути борг", підозрюваний побив знайомого до розриву селезінки

В Одесі, де нещодавно сталося кілька ДТП зі смертельним наслідком, днями трапився ще один сумний інцидент, який має кримінальне підґрунтя: чоловік убив свого товариша нібито через борг.

Про це повідомили у міському управлінні Нацполіції.

За даними правоохоронців, пізно ввечері 5 вересня зловмисник, прихопивши дерев’яний брусок, заявився в гості до приятеля — нібито "за боргом".

При цьому в ході не дуже приємної розмови він так жорстоко побив боржника, що той від отриманих травм помер у лікарні.

Лікарі повідомили правоохоронців про смерть 36-річного чоловіка із розривом селезінки. Під час огляду місця події слідчі вилучили палицю, якою, ймовірно, били потерпілого, а оперативники тієї ж ночі встановили особу правопорушника та на ранок затримали його.

Зброя вбивства

Чоловік не заперечував того факту, що побив знайомого, але намагався виправдатися – мовляв, той сам винен, бо відмовлявся повертати позичені 500 гривень і візок.

Поліцейські повідомили правопорушнику про підозру у скоєнні злочину, його до обрання міри покарання помістили до ізолятора тимчасового утримання. За навмисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, одеситу загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що вбивства та інші жахливі події відбуваються навіть у порівняно "заможних" країнах: так, у Канаді чоловік влаштував масову різанину, вбивши 10 і поранивши 15 людей.