Убил из-за долга в 500 грн: в Одессе мужчина лишил жизни товарища

Пытаясь "вернуть долг", подозреваемый избил знакомого до разрыва селезенки

В Одессе, где не так давно произошло несколько ДТП со смертельным исходом, на днях случился еще один печальный инцидент, имеющий криминальную подоплеку: мужчина убил своего товарища якобы из-за долга.

Об этом сообщили в городском управлении Нацполиции.

Согласно данным правоохранителей, поздним вечером 5 сентября злоумышленник, прихватив деревянный брусок, заявился в гости к приятелю — якобы "за долгом".

При этом в ходе не очень приятного "разговора" он так жестоко избил "должника", что тот от полученных травм скончался в больнице.

Врачи сообщили правоохранителям о смерти 36-летнего мужчины с разрывом селезенки. В ходе осмотра места происшествия следователи изъяли палку, которой, вероятно, били потерпевшего, а оперативники той же ночью установили личность правонарушителя и на утро задержали его.

Орудие убийства

Мужчина не отрицал того факта, что беспощадно избил знакомого, но пытался оправдаться – дескать, тот "сам виноват", так как отказывался возвращать одолженные 500 гривен и тележку.

Полицейские сообщили правонарушителю о подозрении в совершении преступления, его до избрания меры наказания поместили в изолятор временного содержания. За умышленные тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть потерпевшего, одесситу грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что убийства и другие жуткие происшествия происходят даже в сравнительно "зажиточных" странах: так, в Канаде мужчина устроил массовую резню, убив 10 и ранив 15 человек.