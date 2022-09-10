Виходу ЗСУ на кордони 1991 року недостатньо: відомий волонтер розповів, чим має закінчитися війна з Росією

Вихід на визнані всім світом рубежі не гарантує безпеці в майбутньому.

Голова фонду компетентної підтримки армії "Повернися живим" та засновник порталу "Мілітарний" Тарас Чмут упевнений, що війна не повинна завершитися виключно виходом ЗСУ на офіційно визнані кордони країни, як це передбачає військовий експерт Олег Жданов та низка українських політиків.

Про це він написав у своєму Twiiter.

"Перемога України — це не повернення своїх територій у межах 1991 року ", — зазначає колишній морпіх та учасник війни на Донбасі.

На думку Чмута, підсумком війни має стати розпад росії, і не просто "розвал", а поділ цієї недоімперії на кілька незалежних республік!

"Це розвал Росії на десяток незалежних республік, позбавлених ядерного статусу", — додає Чмут, багатозначно обіцяючи, що "ми над цим працюємо".

Твіт Тараса Чмута

Не зовсім зрозуміло, як саме працює над розвалом Росії Тарас Чмут із однодумцями, але йому хочеться вірити, адже з початку повномасштабної війни путина проти України у фонді "Повернися живим" зібрали вже понад 4 мільярди гривень пожертв для армії!

Нагадаємо, що в українському політикумі існує велика кількість варіантів закінчення війни з Росії, в тому числі і завершення її "по-тихому". Так, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов в інтерв’ю "Телеграфу " не виключив, що війна буде закінчена без підписання офіційних договорів. Така думка експерта ґрунтується на факті, що військові конфлікти останніх 70 років переважно закінчувалися або підписанням тимчасового договору про перемир’я, або зупинялися без підписання будь-яких документів.