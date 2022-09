"Прощайте, Михайле, обійдемося без "3 вересня": українці ввічливо відправили відомого шансоньє слідом за "російським кораблем""

Шанувальники вважають, що шансоньє зрадив їх і Україні

У середині 2000-х, через кілька років після трагедії в Беслані в пострадянському інформаційному просторі, в який тоді міцно входила і Україна, з’явилася "незрозуміла" пісня "про третє вересня".

Її автори – Ігор Крутой та Ігор Миколаїв – не могли виразно пояснити, заради чого вона була написана, і про що в пісні йдеться, але слова "я календар переверну" і виконання шансоньє Шуфутинського зробили свою справу – твір став хітом і став набирати популярності .

В кінці "нульових" вже неможливо було уявити початок вересня без цієї пісні.

Але вже тоді багато прозорливих блогерів (щоправда, тоді ще такого слова не існувало – просто "коментатори") натякали, що пісню, яка насправді була написана в середині 90-х, почали посилено розкручувати саме після трагедії у Беслані – щоб змусити публіку забути про дії кривавого путіна, який убив у ході своєї "операції" в Беслані 334 людини, і покалічив ще близько 800.

Як би там не було, але пісня стабільно залишалася однією з "прикмет" початку вересня, і сприймалася на кшталт "анекдоту з бородою" або доброго мема, про який знають усі, який схвалюють із лагідною посмішкою, але без якого — ну ніяк.

На жаль, "свято душі 3 вересня" зіпсував сам виконавець пісні, Михайло Шуфутинський, який неодноразово розповідав про те, як він часто бував у Києві, і як любить Україну тощо.

В інтерв’ю Youtube-каналу "Олена, блин!" виконавець зізнався, що любить росію та своє життя, тому й підтримує вбивства українців та інші звірства на українській землі.

Крім того, шансоньє обурився тим, що йому ставлять такі "безтактні" питання.

"Навіщо мене чіпати? Я — громадянин своєї країни. Живу у своєму місті. Говорю своєю мовою. Я не просто говорю, я думаю російською. Я люблю своє життя. Ось і все", — заявив музикант.

Також Шуфутинський зазначив, що хотів би, щоб люди замість того, щоб вбивати один одного, навчилися перемагати страшні хвороби.

Звичайно, у довоєнний час подібні заяви цілком могли б "зійти за правду", але зараз, коли багато шанувальниць і шанувальників Шуфутинського встигли побачити похоронки та труни з молодими хлопцями, які були вбиті за наказом кривавого звіра путіна, подібний "пацифізм" їх просто обурив. Тим не менш, своє ставлення вони не стали виражати у формі майданної лайки або лихослів’я.

"Михайло, як же так! Я вам так вірила, а ви підтримали путіна!", "Міша, прощайте, для мене ви померли назавжди! Ми в Україні обійдемося без "3 вересня", "Дуже шкода, що хороших росіян справді більше не існує!", "Плачу, але прощаюся зі своєю молодістю! Михайле Захаровичу, ви зрадили мене та Україну. Більше вам немає місця в моєму житті", "Мсьє Шуфутинський, ви більше для мене не існуєте", — пишуть розчаровані українці під відео в мережі (на жаль, усі такі коментарі миттєво видалялися адміністраторами).

Більше того: вже знайдено "заміну" хіту "3 вересня". Як альтернативу запропоновано українську композицію "Осінь", яку виконує народний артист України Іво Бобул.

Українська "відповідь" хіту Шуфутинського

Звичайно, першою реакцією не цю пропозицію стали смішки та гротескні коментарі в мережі, але, проте, початок покладено, і українці справді почали виганяти зі свого життя все, що пов’язане з агресорами-вбивцями, і цілком можливо припустити, що за кілька років з’явиться нова пісня The Third of September, яка стане справжнім українським світовим хітом.

