"Прощайте, Миша, обойдемся без "3 сентября": украинцы вежливо отправили известного шансонье вслед за "русским кораблем"

Поклонницы считают, что шансонье предал их и Украину

В середине 2000-ных, через несколько лет после трагедии в Беслане в постсоветском информационном пространстве, в который тогда прочно входила и Украина, появилась "непонятная" песня "о третьем сентября".

Ее авторы – Игорь Крутой и Игорь Николаев – не могли внятно объяснить, ради чего она была написана, и о чем в песне идет речь, но слова "я календарь переверну" и исполнение шансонье Шуфутинского сделали свое дело – произведение стало хитом и стало набирать популярность.

А концу "нулевых" уже невозможно было представить начало сентября без этой песни.

Но уже тогда многие прозорливые блогеры (правда, тогда еще такого слова не существовало – просто "комментаторы") намекали, что песню, которая на самом деле была написана в середине 90-х, начали усиленно раскручивать именно после трагедии в Беслане – чтобы заставить публику забыть о деяниях кровавого путина, убившего в ходе своей "операции" в Беслане 334 людей, и покалечившего еще около 800.

Как бы там ни было, но песня стабильно оставалась одной из "примет" начала сентября, и воспринималась наподобие "анекдота с бородой" или доброго мэма, о котором знают все, который одобряют с ласковой улыбкой, но без которого никак.

К сожалению, "праздник души 3 сентября" испортил сам исполнитель песни, Михаил Шуфутинский, неоднократно рассказывавший о том, как он часто бывал в Киеве, и как любит Украину и т.д.

В интервью Youtube-каналу "Алена, блин!" исполнитель признался, что любит россию и свою жизнь, поэтому и поддерживает убийства украинцев и прочие зверства на украинской земле.

Кроме того, шансонье возмутился тем, что ему задают такие "бестактные" вопросы.

"Зачем меня трогать? Я — гражданин своей страны. Живу в своем городе. Говорю на своем языке. Я не просто говорю, я думаю по-русски. Я люблю свою жизнь. Вот и все", — заявил музыкант.

Также Шуфутинский отметил, что хотел бы чтобы люди вместо того, чтобы убивать друг друга, научились побеждать страшные болезни.

Конечно, в довоенное время подобные заявления вполне могли бы "сойти за правду", но сейчас, когда многие поклонницы и поклонники Шуфутинского успели увидеть похоронки и гробы с молодыми парнями, которые были убиты по приказу кровавого зверя путина, подобный "пацифизм" их просто возмутил. Тем не менее, свое отношение они не стали облачать в форму площадной брани или сквернословия.

"Михаил, как же так! Я вам так верила, а вы поддержали путина!", "Миша, прощайте, для меня вы умерли навсегда! Мы в Украине обойдемся без "3 сентября", "Очень жаль, что хороших русских действительно больше не существует!", "Плачу, но прощаюсь со своей молодостью! Михаил Захарович, вы предали меня и Украину. Больше вам нет места в моей жизни", "Мсье Шуфутинский, вы больше для меня не существуете", — пишут разочарованные украинцы под видео в сети (к сожалению, все такие комментарии мгновенно удалялись администраторами).

Более того: уже найдена "замена" хиту "3 сентября". В качестве альтернативы предложена украинская композиция "Осінь", которую исполняет народный артист Украины Иво Бобул.

Украинский "ответ" хиту Шуфутинского

Конечно, первой реакций не это предложение стали смешки и гротескные комментарии в сети, но, тем не менее, начало положено, и украинцы действительно начали изгонять из своей жизни все, что связано с агрессорами-убийцами, и вполне возможно предположить, что через несколько лет появится новая песня "The Third of September", которая станет настоящим украинским мировым хитом.

