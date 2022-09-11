"Нащадки заплатять за все": Резніков озвучив наслідки війни для росії

Російська влада піде під трибунал, а народ кілька поколінь виплачуватиме репарації

Поки світова спільнота обговорює ймовірність зустрічі президентів України та РФ на саміті G20 в Індонезії, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для подальших домовленостей країна-агресор має повністю вивести війська з нашої країни. Надалі, на думку очільника Міноборони, росіяни мають платити репарації за все, що вони знищили в Україні.

Про це Резніков заявив під час виступу на конференції YES, передає "Телеграф".

Міністр оборони підкреслив, що після 24 лютого 2022 року російська сторона пройшла не одну точку неповернення, тому зараз розмова буде йти тільки про повне відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів станом на 1991 рік.

"Щодо репарацій ви абсолютно праві, тому що росіяни повинні заплатити і їх нащадки будуть платити за всю шкоду, яку вони нанесли. За розтрощену Бучу, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь, Волноваху, Харків і багато інших міст. Вони чинять злочин на території України, тому це майбутній трибунал. Назвіть його Нюрнберзький процес, Нюрнберг-2, але я думаю, що краще його провести в Харкові цей трибунал, але це буде за своєю сутністю Нюрнберзький процес. Злочинці, які очолюють сьогодні РФ, дають злочинні накази, повинні бути притягнуті до міжнародної відповідальності", — заявив Олексій Резніков.

При цьому голова Міноборони України переконаний, що перемога у російсько-українській війні буде за Україною.

"Що для мене є перемога України — це коли я зможу сісти в Харкові на літак і полетіти у відновлений Маріуполь. В аеропорт, який там має працювати, внутрішнім рейсом. З Маріуполя перелетіти, наприклад, в Херсон, а потім з Херсона полетіти спокійно в Стамбул, або в Лондон, або у Вашингтон. Це буде означати, що в Україні безпечно, українські громадяни повертаються з різних країн, а якщо виїжджають з України, то тільки з питань бізнесу або туризму", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова фонду компетентної підтримки армії "Повернися живим" та засновник порталу "Мілітарний" Тарас Чмут упевнений, що війна не повинна завершитися виключно виходом ЗСУ на офіційно визнані кордони країни. Цього, на його думку, буде недостатньо.