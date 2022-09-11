Окупанти можуть залишитися без безпілотників: ЗСУ захопили цінний трофей

Наймасовіші БПЛА окупантів невдовзі можуть стати дуже вразливими для українських військових.

Під час прориву в Харківській області росіяни залишили для ЗСУ багато цінних подарунків, включаючи танки та БМП, але також примудрилися віддати до рук українських фахівців свої БПЛА "Орлан-10".

Про це повідомив блогер та ведучий українського YouTube-каналу InfoCar Павло Кашчук у своєму Фейсбуку. Він зазначив, що як трофей дісталися не тільки літаючі апарати, а й станції управління, а також повний набір технічної документації.

"Тобто, зовсім скоро друга (але це не точно) армія фактично втратить своїх наймасовіших безпілотників", — зазначив він.

Кашчук пояснив, що точні координати наземної станції можна зняти з сигналу дрона, що дозволить відправляти по місцю перебування операторів "подарунки" з HIMARS.

Крім того, самі БПЛА стануть значно вразливішими для українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та розвідки (РЕР).

Нагадаємо, західні аналітики зазначають, що ЗСУ успішно справляються із руйнуванням північної осі російського фронту, наводячи паніку як на солдатів армії противника, так і на кремлівських пропагандистів.