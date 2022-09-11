З "веселими стартами" та конкурсами: у мережі розгорівся скандал через корпоратив у підрозділі "Нафтогазу"

У компанії вже дали відповідь

Співробітники полтавського підрозділу "Нафтогазу" напередодні влаштували корпоратив на честь професійного свята.

На це звернув увагу журналіст Михайло Ткач, який оприлюднив фото співробітників "Полтавагаздобування", що повеселилися на вказаному заході.

"Морально-моральну сторону питання кожен вирішує сам для себе, але сподіваюся це не за бюджетні кошти свято", — написав він.

Варто зазначити, що таке святкування у воєнний час обурило користувачів мережі, а деякі навіть заборонити подібні святкування на законодавчому рівні.

Примітно, що на цю посаду Ткача відреагував директор газопромислового управління "Полтавагаздобування" Андрій Місінев, який зазначив, що у воєнний час концерти не заборонені, а захід було організовано коштом самих співробітників.

Як повідомлялося раніше, гучний скандал вибухнув у прифронтовому Харкові через те, що директор департаменту земельних відносин мерії Сергій Колесник засвітився на відпочинку в Ніцці, що викликало досить жорстку реакцію від міського голови.