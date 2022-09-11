С "веселыми стартами" и конкурсами: в сети разгорелся скандал из-за корпоратива в подразделении "Нафтогаза"
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В компании уже дали ответ
Сотрудники полтавского подразделения "Нафтогаза" накануне устроили корпоратив в честь профессионального праздника.
На это обратил внимание журналист Михаил Ткач, который обнародовал фото сотрудников "Полтавагазвидобування", которые повеселились на мероприятии.
"Морально-нравственную сторону вопроса каждый решает сам для себя, но надеюсь это не за бюджетные средства праздник", — написал он.
Стоит отметить, что такое празднование в военное время не на шутку возмутило пользователей сети, а некоторые даже запретить подобные празднования на законодательном уровне.
Примечательно, что на этот пост Ткача отреагировал директор газопромышленного управления "Полтавагазвидобування" Андрей Мисинев, который отметил, что в военное время концерты не запрещены, а мероприятие было организовано за счет самих сотрудников.
Как сообщалось ранее, громкий скандал разразился в прифронтовом Харькове из-за того, что директор департамента земельных отношений мэрии Сергей Колесник засветился на отдыхе в Ницце, что вызвало довольно жесткую реакцию от городского главы.