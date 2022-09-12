Обстріл росіянами ТЕЦ на Харківщині: озвучено імена загиблих та подробиці удару

Двоє загиблих працівників критичної інфраструктури працювали на потреби України з самого початку війни

Як стало відомо ввечері, 11 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Харкові. Внаслідок цього в деяких районах міста, а також в кількох населенних пунктах Донецької, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей виникли проблеми з електрикою.

Сьогодні стало відомо й про загиблих внаслідок ворожої атаки. Так, двоє робітників критичної інфраструктури — 55-річна диспетчер Світлана Курилович та 25-річний електромонтер Олександр Холодний — були вбиті на місці роботи.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на своїй сторінці у Фейсбук.

"Вони всі півроку війни продовжували працювати заради забезпечення енергоживлення держави, маючи чітке усвідомлення, що критична інфраструктура — щоденна ціль агресора. Щирі співчуття рідним загиблих", — йдеться в повідомленні.

Крім того, Кудрицький зазначив, що під час того, як рятувальники гасили пожежі, роботи по відновленню електроенергії в знеструмлених місцях вже розпочалися. Диспетчери і інженери спільно з фахівцями обленерго працювали за завчасно підготовленими резервними схемами та алгоритмами дій. Тож вже через кілька годин енергоживлення прийшло в норму. Наразі зберігаються точкові відключення, над їх усуненням безперервно працюють.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Збройні сили України продовжують воєнні дії не тільки на Харківщині, а й на Півдні, знищуючи воєнні склади і техніку окупантів.