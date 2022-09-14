Яку роль відігравав Корбан у обороні Дніпра: ЗМІ розібрались та дали чітку відповідь

Геннадій Корбан був позбавлений українського громадянства, тоді ж виникли питання щодо того, яку посаду насправді він займав при організації оборони міста Дніпра та області після повномасштабного вторгнення російської армії. Детальну відповідь на це питання дав військовий експерт, волонтер, голова ГО "Всеукраїнська Люстрація" Олександр Куліковський в блозі на сайті "Апостроф".

Він зазначає, що найчастіше у пресі Корбана називали "керівником Центру тероборони Дніпра", або: "керівник Штабу тероборони Дніпра", "керівник тероборони Дніпра", "голова Штабу оборони Дніпропетровської області"…

"У липні, коли спалахнув скандал із паспортом, журналісти нарешті вирішили з’ясувати: то яку ж офіційну назву має посада Геннадія Корбана? Був направлений відповідний запит до Регіонального управління Сил Територіальної оборони "Схід". Керівник управління – полковник ЗСУ Валерій Курач – дав неочікувану відповідь: Геннадій Корбан не є військовослужбовцем, та не обіймає керівних посад у структурі сил територіальної оборони Збройних сил України. Журналістів перенаправили до Дніпропетровської ОВА та Дніпровської міськради: мовляв, із питаннями щодо Корбана звертайтеся до них", — зазначає Куліковський.

Волонтер нагадує, що пресслужба Дніпровської міської ради оприлюднила документи, які нібито підтверджують значну роль Корбана у захисті м. Дніпра. А саме, це – розпорядження голови Дніпровської міської ради Бориса Філатова від 28 лютого 2022 року, де вказано, що посада Корбана називається – "керівник штабу ради оборони Дніпра".

"Раду оборони Дніпра, як з’ясувалось, утворив мер Борис Філатов. Сам Філатов є головою ради, Геннадій Корбан – керівником її штабу", — пише автор, згадуючи, що водночас у відкритому листі до Володимира Зеленського на захист Геннадія Корбана його соратник Борис Філатов назвав свого товариша "керівником Штабу Територіальної оборони Дніпра". Під тим зверненням підписалось більше сотні людей, зокрема – мери міст, громадські діячі, спортсмени, митці.

Також військовий експерт пояснив, що собою являє Рада оборони.

Довідка: Створення Рад оборони в умовах воєнного стану передбачає стаття 14 закону "Про оборону України". Рада оборони, згідно з документом, – це орган, що керує "виконанням на відповідній території заходів щодо оборони України". Такі органи, як визначив законодавець, можуть створюватися обласними державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, а також – державними адміністраціями міст зі спеціальним статусом – Києва та Севастополя.

"Як бачимо, у цьому переліку немає обласних центрів, і зокрема – міста Дніпро. Ради оборони не мають стосунку до структури Сил територіальної оборони. Цю структуру чітко окреслює закон "Про основи національного спротиву". Він передбачає утворення зон територіальної оборони, межі яких відповідають межам областей та Автономної Республіки Крим. Керівниками зон ТрО є керівники обласних військових адміністрацій. У нашому випадку – керівником зони тероборони Дніпропетровщини є голова ОВА Валентин Резніченко. Штабами зон тероборони керують командири відповідних бригад Сил ТрО ЗСУ", — пише Куліковський.

Поставити крапку у питанні причетності Геннадія Корбана до військового командування спробував народний депутат Микита Потураєв, який надіслав запити до трьох структур – Сил територіальної оборони, Міністерства оборони та Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Всі вони заперечили співпрацю з Корбаном у будь-якій структурі оборони м. Дніпро. Зокрема, керівник штабу – заступник командувача Сил Тро ЗСУ бригадний генерал Сергій Собко у своїй відповіді майже дослівно повторив заяву свого підлеглого Валерія Курача.