Какую роль играл Корбан в обороне Днепра: СМИ разобрались и дали четкий ответ

Геннадий Корбан был лишен украинского гражданства, тогда же возникли вопросы относительно того, какую должность он занимал при организации обороны города Днепра и области после полномасштабного вторжения российской армии. Подробный ответ на этот вопрос дал военный эксперт, волонтер, глава ОО "Всеукраинская Люстрация" Александр Куликовский в блоге на сайте "Апостроф".

Он отмечает, что чаще всего в прессе Корбана называли "руководителем Центра терробороны Днепра", или: "руководитель Штаба терробороны Днепра", "руководитель терробороны Днепра", "глава Штаба обороны Днепропетровской области"…

"В июле, когда разразился скандал с паспортом, журналисты наконец-то решили выяснить: какое же официальное название имеет должность Геннадия Корбана? Был направлен соответствующий запрос в Региональное управление Сил Территориальной обороны "Восток". Руководитель управления – полковник ВСУ Валерий Курач – дал неожиданный ответ: Геннадий Корбан не является военнослужащим и не занимает руководящих должностей в структуре сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Журналистов перенаправили в Днепропетровскую ОВА и Днепровский горсовет: мол, с вопросами относительно Корбана обращайтесь к ним", — отмечает Куликовский.

Волонтер напоминает, что пресс-служба Днепровского городского совета обнародовала документы, якобы подтверждающие значительную роль Корбана в защите г. Днепра. А именно, это распоряжение главы Днепровского городского совета Бориса Филатова от 28 февраля 2022 года, где указано, что должность Корбана называется — "руководитель штаба совета обороны Днепра".

"Совет обороны Днепра, как выяснилось, образовал мэр Борис Филатов. Сам Филатов является председателем совета, Геннадий Корбан – руководителем его штаба", — пишет автор, вспоминая, что в открытом письме к Владимиру Зеленскому в защиту Геннадия Корбана его соратник Борис Филатов назвал своего товарища "руководителем Штаба Территориальной обороны Днепра". Под этим обращением подписалось более сотни людей, в том числе – мэры городов, общественные деятели, спортсмены, художники.

Также военный эксперт объяснил, что собой представляет Совет обороны.

Справка: Создание Советов обороны в условиях военного положения предусматривает статья 14 закона "Об обороне Украины". Совет обороны, согласно документу, – это орган, управляющий "выполнением на соответствующей территории мер по обороне Украины". Такие органы, как определил законодатель, могут создаваться областными государственными администрациями, Советом министров Автономной Республики Крым, а также государственными администрациями городов со специальным статусом Киева и Севастополя.

"Как видим, в этом перечне нет областных центров, и в частности — города Днепр. Советы обороны не имеют отношения к структуре Сил территориальной обороны. Эту структуру четко очерчивает закон "Об основах национального сопротивления". Он предусматривает образование зон территориальной обороны, границы которых соответствуют границам областей и Автономной Республики Крым. Руководителями зон ТРО являются руководители областных военных администраций. В нашем случае – руководителем зоны терробороны Днепропетровщины является глава ОВА Валентин Резниченко. Штабами зон терробороны руководят командиры соответствующих бригад Сил ТРО ВСУ", — пишет Куликовский.

Поставить точку в вопросе причастности Геннадия Корбана к военному командованию попробовал народный депутат Никита Потураев, направивший запросы в три структуры – Сил территориальной обороны, Министерства обороны и Днепропетровской областной военной администрации. Все они отрицали сотрудничество с Корбаном в любой структуре обороны г. Днепра. В частности, руководитель штаба – заместитель командующего Силами ТРО ВСУ бригадный генерал Сергей Собко в своем ответе почти дословно повторил заявление своего подчиненного Валерия Курача.